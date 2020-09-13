السعودية تسجل 601 إصابة جديدة بـ "كورونا" و28 حالة وفاة

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4268 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 601 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 325 ألفا و651حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1034 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 302 ألف و 870 شخصا .

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