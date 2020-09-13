البرازيل تخطت عتبة 130 ألف وفاة جرّاء «كوفيد-19»

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

تخطّت البرازيل عتبة 130 ألف وفاة جرّاء «كوفيد-19»، في وقت لاتزال المخاوف قائمةً في بلد أدّى فيه الوباء إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعيّة والتوتّرات السياسية.

وسجّلت وزارة الصحة البرازيلية 874 وفاة، و43 ألفاً و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 المنصرمة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 130 ألفاً و396 والإصابات إلى 4.282.164 ملايين. والبرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، باتت الثانية بعد الولايات المتحدة لناحية الوفيات بـ«كوفيد-19».

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