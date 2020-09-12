تحطم طائرة خفيفة على متنها سياح في فرنسا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحطمت طائرة خفيفة تقل سياحا على متنها فوق جبال بيلدون شرقي فرنسا.

وذكرت إذاعة أوروبا 1 أن عدد القتلى جراء الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم السبت بإقليم إيزير لم يعرف بعد.

غير أن صحيفة "لو دوفين ليبري" الفرنسية المحلية كتبت أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقا لمعلومات حصلت عليها.

يقع جبل بيلدون على حافة جبال الألب الفرنسية وأقرب مدينة كبيرة له هي مدينة جرينوبل.

وأضافت الإذاعة أن رجل إطفاء ذكر أن سبب الحادث لم يعرف حتى الآن.

كما أنه لم يعرف أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

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