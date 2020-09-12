اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل‎

المصدر: المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية إسرائيل، جابي أشكنازي.

وقد تبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس في اتصال هاتفي بين العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

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