6 وفيات و 650 إصابة جديدة بـ" بكورونا" في فلسطين

المصدر: رام الله-وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 وفيات و 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة.

وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات..

و سجلت حالات التعافي الجديدة في بيت لحم (145) و سلفيت (4) و(42) حالة في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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