سورية.. وفاة خال الرئيس بشار الأسد بـ "كورونا" في دمشق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفى محمد مخلوف (أبو رامي)، خال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في مسشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا.

ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سورية.

ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري.

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