الصين تحذر من السفر إلى التشيك جراء زيادة إصابات «كورونا»

المصدر: براغ - د.ب.أ

طلبت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، في بيان، من الصينيين عدم السفر إلى جمهورية التشيك، مستشهدة بقفزة في إصابات «كورونا» في ذلك البلد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وسجلت جمهورية التشيك 1382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية حتى أمس، بحسب الموقع الإلكتروني التشيكي «براغ مورنينغ».

وأصبح ارتداء الكمامات إجبارياً في وسائل النقل العام وفي العاصمة براغ، وكذلك في المتاجر ومراكز التسوق. وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة، الواقعة بوسط أوروبا، إلى 32 ألفاً و413 حالة. ووصل المتعافون إلى 20 ألفاً و787 شخصاً، والوفيات إلى 448.

من جهة أخرى، أوقفت الصين واردات الأغذية المجمدة، التي تظهر التحاليل إيجابية منتجاتها لفيروس كورونا.

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