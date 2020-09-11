سفير الصين بالرياض يكشف مدة فاعلية لقاح فيروس كورونا

المصدر: الرياض - د. ب. أ

كشف سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، مدة مناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي تُطوِّره شركات بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكون من عام إلى 3 أعوام.



وقال السفير الصيني عبر حسابه على «تويتر» اليوم الجمعة، إنه «وفقًا لنتائج التجارب على الحيوانات والأبحاث والتجارب المرحلية، ومؤشرات اللقاحات السابقة بالتكنولوجيا المماثلة؛ يُقدر أن مدة المناعة والفاعلية الوقائية من المُرجَّح أن تكون من عام واحد إلى 3 أعوام».

وكان السفير الصيني، ذكر في وقت سابق اليوم، أنه سيتم إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تطوره بلاده، قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه يمكن الوصول بالإنتاج السنوي لمصنعي شركة سينوفارم، إلى 300 مليون جرعة سنويًّا، مشيرًا إلى أن بناء المرحلة الثانية من المصانع ستستغرق 3 إلى 6 أشهر، وسيصل الإنتاج إلى 3ر1 مليار جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في 9 أغسطس الماضي إجراءها تحضيرات لتنفيذ تجربة سريرية «في القريب العاجل»، في المرحلة الثالثة لاختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا، بالتعاون مع شركة «كان سينوا» الصينية.

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