عراقي يحصل على مليون يورو جراء غارة دامية بالخطأ في الموصل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصل باسم رازو، 61 عاما، على تعويض بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) من الحكومة الهولندية، بعد أن قصفت طائراتها إف -16 منزله بالخطأ في مدينة الموصل أثناء محاربة داعش في 2015، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

ويٌعتبر رازو، الذي أصبح لا يستطيع المشي بسبب إصابته في الغارة الجوية، هو أول عراقي مدني يحصل على تعويض من قوات التحالف.



وتم تدمير منزل رازو ومنزل شقيقه المجاور في الساعات الأولى من يوم 20 سبتمبر 2015 خلال غارة دقيقة تستند إلى معلومات استخبارية خاطئة بأن المبنيين كانا منشأة لصنع القنابل تابعة لداعش.

وفي هذه الغارة، قُتلت زوجته ميادة، مع ابنته تقى البالغة من العمر 21 عامًا، وشقيقه مهند، وابن أخيه نجيب البالغ من العمر 18 عامًا.

وقد أصبحت مطالبات التعويض ممكنة فقط بعد أن وافق طيار شارك في الغارة الجوية على إجراء مقابلة مع مجهول من قبل وسائل الإعلام الهولندية العام الماضي.

وقال وزير الدفاع الهولندي، أنك بيليفيلد، في رسالة إلى برلمان البلاد: "الحكومة لا تعترف بالمسؤولية عن الوفيات ولكن في ضوء الجوانب والظروف الخاصة لهذه القضية الملموسة والمحددة والنقاش، تقرر لأسباب إنسانية، المضي قدما في العرض الطوعي للتعويض".



وردا على قرار الحكومة الهولندية، قال رازو إنه يرغب في مقابلة ذلك الطيار "حتى يتمكن من صنع السلام"، وأضاف: "لقد فقدت كل أمل في الواقع. كنت مندهشا للغاية وعاطفيا عندما اتصل المحامي الخاص بي وأخبرني. يمكن ... أخيرًا إغلاق القضية. أنا سعيد جدًا بمدى سرعة حل هولندا لهذا الأمر".

وتابع "الآن يمكننا العيش في منزل خاص بنا مرة أخرى، ويمكنني الاعتناء بأسرتي وما زلت بحاجة للخضوع لعملية جراحية في مفصل الورك في تركيا. بعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور".

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