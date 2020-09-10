الجيش الكويتي: قطاعاتنا المختلفة تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها

المصدر: الإمارات اليوم - كونا

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤكدة بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه.

واهابت الرئاسة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بالمديرية.

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