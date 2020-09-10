ترامب يطمئن العالم على صحة زعيم كوريا الشمالية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد تقارير عن معاناته من مشاكل صحية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "كيم جونغ أون في صحة جيدة. لا تقللوا من شأنه ".

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أوكل قسما من صلاحياته إلى شقيقته، كيم يو جونغ، بسبب "الارهاق" الذي يعاني منه.

وقال مستشار سابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل، كيم داي جونغ، أيضا على فيسبوك أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي دخل في غيبوبة لكن بدون الاشارة إلى أي دليل.

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