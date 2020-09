ترامب يطمئن العالم على صحة زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد تقارير عن معاناته من مشاكل صحية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "كيم جونغ أون في صحة جيدة. لا تقللوا من شأنه ".

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!