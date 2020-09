إيفانكا ترامب تتعهد بأخذ لقاح كورونا على الهواء أمام المشاهدين

تعهدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأخذ لقاح كورونا أمام مشاهدي برنامج "ذي فيو" على الهواء، بعد أن تحدتها مضيفة البرنامج جوي بيهار أن تقدم على هذه الخطوة.

وكانت بيهار قالت أمس الأربعاء إنها تشك في "ادعاءات" ترامب بأن لقاح "كوفيد-19" سيكون جاهزا قريبا، مضيفة أنها ستأخذ اللقاح، ولكن بشرط أن تأخذه إيفانكا قبلها.

ورداً على تحدي بيهار، كتبت إيفانكا في تغريدة: "اتفقنا. سوف أحضر إلى برنامجكم للقيام بذلك".

وأضافت: "أنا أثق في قرارات إدارة الأغذية والعقاقير ويجب على جميع الأميركيين أن يفعلوا ذلك. يجب أن يكون القضاء على هذا الفيروس على رأس أولوياتنا الجماعية".

Deal @JoyVBehar. I would come on your show to do so.



I trust the FDA and so should all Americans. Vanquishing this virus should be our collective top priority. https://t.co/FXb0Dqjdio