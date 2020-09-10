برلسكوني عن إصابته بـ «كورونا»: أحارب مرضاً شيطانياً

المصدر: روما - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني (83 عاماً)، المصاب بفيروس كورونا المستجد، إنه يحارب «مرضاً شيطانياً».

وأضاف، في اتصال هاتفي مع فعالية انتخابية لحزبه «فورزا إيطاليا»: «إنني أحارب من أجل الخروج من هذا المرض الشيطاني، إنه مرض كريه للغاية».

وأوضح أن الفحوص، التي أجريت في مستشفى سان رافاييلي بميلانو، كشفت أنه من «الخمسة الأعلى» من حيث شدة الإصابة من بين مرضى المستشفى.

وأضاف برلسكوني: «أبذل قصارى جهدي، وآمل حقاً أن أنجح، وأن يكتب لي الشفاء».

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