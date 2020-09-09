العراق يسجل 68 وفاة و4894 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: بغداد - وام

أعلن العراق اليوم عن تسجيل 68 وفاة و 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان ان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7657 ،فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 269578 إصابة.

وذكرت الوزارة انه تم تسجيل 3465 حالة شفاء جديدة مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة، وبلغ عدد المصابين المنومين في المستشفيات 55597 ، منهم 505 في العناية المركزة.

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