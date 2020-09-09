الهند تسجل أعلى وفيات بـ «كورونا» منذ أكثر من شهر

المصدر: مومباي - رويترز

أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس «كورونا»، منذ أكثر من شهر، أمس، رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة. وقالت الوزارة إن 1133 توفوا بسبب «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس، وهو أعلى مستوى، منذ يوليو، ليصل إجمالي الوفيات إلى 72 ألفاً و775، لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75 ألفاً و809 وهو أدنى مستوى في أسبوع. وتخطت الهند البرازيل، أول من أمس، لتصبح الدولة التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة بـ«كورونا» بعد الولايات المتحدة، بإجمالي 4.28 ملايين حالة.

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