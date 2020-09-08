عقوبات أميركية على وزيرين سابقين في لبنان

المصدر: واشنطن - (رويترز)

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في تصعيد للإجراءات الأميركية المناهضة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران بعد انفجار أغسطس في بيروت.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد.

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