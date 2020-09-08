تقطع السبل بالعشرات في مطار كوالالمبور بسبب «كورونا»

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

تقطعت السبل بالعشرات من الماليزيين في مطار كوالالمبور الدولي، أمس، بعد فرض حظر على استقبال الوافدين من 23 دولة.

وتم منع نحو 50 ماليزياً، وصلوا على متن رحلة جوية من لندن، من مغادرة المطار، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد ارتباك واضح بين المسؤولين حول ما إذا كان الحظر يشمل الماليزيين القادمين من الدول المدرجة في القائمة السوداء. وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إنها ستمنع الوافدين، بمن في ذلك حاملو تأشيرات العمل طويلة الأجل، من البلدان التي سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا».

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