روسيا تسجل 51 وفاة و5185 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، تسجيل 5185 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17871 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و30 ألف حالة.

وتعافى 2328 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصاً.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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