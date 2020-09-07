الهند تسجل قفزة عالمية يومية في إصابات «كورونا»

المصدر: نيودلهي - رويترز

سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية تسجيل 90 ألفاً و632 إصابة جديدة، أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70 ألفاً و626 وفاة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، اليوم، كثاني أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6.4 ملايين إصابة، ونحو 193 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وصلت إلى 4.1 ملايين، وتعافى نحو 3.2 ملايين مصاب حتى الآن.

وقال خبراء طبيون إن البلاد تشهد موجة ثانية من الجائحة في بعض مناطقها، وإن عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة الاختبارات، وتخفيف القيود على الحركة العامة.

وستعاود الحكومة تشغيل خدمات قطارات المترو على نحو جزئي في العاصمة نيودلهي اعتباراً من اليوم.

وذكر مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، رانديب جوليريا، أن الجائحة لن تنتهي هذا العام، إذ انتشر الفيروس من المدن الكبرى إلى أجزاء أخرى من البلاد.

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