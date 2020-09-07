برلوسكوني يتجاوب بشكل مثالي مع علاج «كورونا»

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

يستجيب رئيس وزراء إيطاليا السابق، سيلفيو برلوسكوني، بشكل مثالي للعلاج، بعد نقله إلى مستشفى في ميلانو مصاباً بفيروس كورونا، وفق ما قال طبيبه، أمس، لكنه حذّر من أن وضعه «دقيق». ويعالج برلوسكوني، البالغ 84 عاماً، من عدوى رئوية في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، حيث أدخل ليل الخميس الجمعة.

وقال طبيبه ألبرتو زانغريلو «المريض هادئ، ويستجيب بشكل مثالي للعلاج». وأضاف «أبدي تفاؤلا حذراً، وأكرره، يجب ألا نعلن النصر، لأن برلوسكوني ينتمي إلى الفئة الأكثر ضعفاً».

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