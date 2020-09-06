البابا يقوم بأول رحلة خارج روما منذ تفشي فيروس كورونا

المصدر: الفاتيكان - رويترز

قال متحدث باسم كاتدرائية أسيزي بإيطاليا، أمس، إن البابا فرانسيس سيزور بلدة أسيزي، الشهر المقبل، في أول رحلة له خارج روما، منذ تفشي جائحة كورونا، في فبراير الماضي، حيث سيوقع وثيقة تعميم بابوية جديدة. وقال الأب إينسو فورتوناتو إن البابا سيسافر إلى أسيزي، في الثالث من أكتوبر، قبل يوم من عيد القديس فرانسيس، المولود في البلدة الواقعة بإقليم أومبريا وسط إيطاليا. وأضاف: «ستكون الزيارة خاصة، دون مشاركة رعايا الكنيسة».

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