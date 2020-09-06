إيران: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بـ«كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سادات لاري في تصريحها الصحافي أمس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1894 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 384 ألفاً و666 حالة لغاية أمس، بينهم 3708 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت أن 110 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين إلى 22 ألفاً و154 شخصاً.

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