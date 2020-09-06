الصين تطالب القادمين من أميركا بشهادة تثبت خلوهم من «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تعتزم الصين إلزام القادمين، على متن رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة، بتقديم شهادات تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، قبل 72 ساعة من الرحلة.

ويجب أن تكون نتائج فحص المسافرين القادمين من الولايات المتحدة إلى الصين، وأولئك الذين يعبرون أي دولة أدرجتها الحكومة الصينية في قائمة الدول التي تطلب نتائج الفحص، سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، بحيث يكونون قد خضعوا للفحص قبل ثلاثة أيام من ركوب طائرة، في آخر وجهة توقفوا فيها، قبل الوصول إلى الصين، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الصينية في أميركا، أول من امس.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ، في 15 سبتمبر الجاري، وسيُطلب من الركاب، الذين يتوقفون في الولايات المتحدة قبل السفر إلى الصين، تقديم شهادة صحية إلى شركات الطيران، أو حمل رمز صحي أخضر، وفقاً للبيان، الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

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