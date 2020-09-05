12 قتيلا جراء انفجار غاز بمسجد في بنغلادش

المصدر: دكا - أ ف ب

قتل 12 شخصا على الأقل في انفجار يشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز داخل مسجد في بنغلادش، فيما أصيب العشرات بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة اليوم.

وكان المصلون يؤدون الصلاة مساء الجمعة عندما تسبب الانفجار بحريق في المسجد الواقع في منطقة نارايانغانج، بحسب أجهزة الطوارئ.

ويشتبه المحققون في أن تكون شرارة من مكيف، عاود العمل بعد انقطاع الكهرباء عنه، تسببت في اشتعال الغاز.

وأكد رئيس جهاز الاطفاء في نارايانغانج عبد الله العارفين "تسرب غاز إلى داخل المسجد".

وأضاف "عندما أغلقوا النوافذ والأبواب وقاموا بتشغيل المكيفات، حدثت شرارة كهربائية تسببت بالانفجار داخل المسجد".

والضحايا الـ 12 هم من بين 37 شخصا نقلوا في حالة حرجة إلى مستشفى متخصص بالحروق في دكا، بحسب المتحدث باسم المستشفى سمنتا لا سين.

وأضاف أن الجميع أصيبوا بحروق بنسبة 70 إلى 80 بالمئة.

وقالت الشرطة إن 45 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الانفجار وبأن الناس تحدثوا عن تنشق رائحة غاز مسرب.

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