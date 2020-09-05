الأمن العراقي يحرر مدير فرع شركة مرسيدس من خاطفيه

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، تحرير مدير فرع شركة مرسيدس بالعراق من خاطفيه.

وقال الجهاز، في بيان صحافي اليوم، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة شمال شرق بغداد، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني".

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير شخص تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق، وهو مخطوف منذ ثلاثة أيام، موضحاً أنه تم العثور على أسلحة رشاشة وأعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال العملية.

ولم يورد البيان معلومات بشأن مصير الخاطفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news