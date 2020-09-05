السودان يعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات

المصدر: الخرطوم - وام

أعلن السودان اليوم حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدها أخيراً وأدت إلى وفاة 99 شخصاً وإصابة 46 آخرين، فيما انهار نحو 100 ألف منزل وتضرر أكثر من 500 ألف شخص.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس الأمن والدفاع قرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف العام الحالي، إضافة إلى تنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

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