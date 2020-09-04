إصابات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 4 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس الخميس إن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد تجاوز أربعة ملايين، بعد تسجيل 43773 حالة إصابة جديدة و834 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أربعة ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

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