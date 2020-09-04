برلسكوني قيد العزل الصحي في منزله بعد إصابته بـ«كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلن حزب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، أول من أمس، أن الأخير يخضع للعزل الصحي بمنزله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف حزب «فوزرا إيطاليا» في بيان أن برلسكوني (83 عاماً) «سيواصل العمل من مقر عزله في أركور». وأضاف أن برلسكوني سيواصل حملته عن بعد في الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في 20 و21 سبتمبر من خلال «مقابلات مع الصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي».

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