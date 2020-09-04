ماليزيا تمنع دخول الوافدين من الدول المسجلة أكثر من 150 ألف إصابة

المصدر: ماليزيا - د.ب.أ

ذكر وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، أمس، أن البلاد ستمنع دخول الأشخاص القادمين من الدول التي سجلت أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال صبري في مؤتمر صحافي: «سنضيف المزيد من الدول التي تعتبر عالية المخاطر، وسيتم منع دخول مواطنيها». وسيغطي الحظر دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وسيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، سجلت 23 دولة أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ويأتي الحظر المعدل بعدما قيل لحاملي التأشيرات طويلة الأمد وتأشيرات العمل من الهند وإندونيسيا والفلبين الأسبوع الماضي إنه سيتم منعهم من الدخول.

ومنذ أن فرضت الحكومة إغلاقاً على مستوى البلاد في 18 مارس جرى تمديد حظر على السياح حتى نهاية العام.

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