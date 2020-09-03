إطلاق صاروخ أوروبي يحمل 53 قمراً صناعياً تمثل 31 دولة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انطلق صاروخ "فيغا" الأوروبي في فجر اليوم الخميس من مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية حاملا ًعلى متنه 53 قمراً صناعياً صغيراً.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن شركة Arianespace الأوروبية أعلنت أن الصاروخ أطلق العام الجاري لأول مرة وقد تم إطلاقه 6 مرات قبل ذلك. وقالت إن الصاروخ أوصل إلى مدار الأرض بنجاح 53 قمراً صناعياً نانوياً وصغيراً تعود ملكيتها لـ21 شركة ومؤسسة تمثل 13 دولة.

وستقوم الأقمار الصناعية التي تزن 150 كيلوغراما بأداء مختلف المهام، بما فيها رصد سطح الأرض والاتصالات والقياسات العلمية واختبار التكنولوجيات وتحقيق برامج التعليم.

يذكر إن إطلاق الصاروخ كان يخطط له أولا في 18 يونيو الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.

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