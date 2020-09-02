الكويت تسجل حالة وفاة و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الكويت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 535.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 667 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 86 ألفا و478 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 92 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 552 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 78 ألفا و209.

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