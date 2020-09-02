إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكورونا

المصدر: تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، تسجيل 2183 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ بداية الجائحة.

وإجمالاً، سجلت إسرائيل أكثر من 119 ألفاً إصابة بكورونا، و963 حالة وفاة.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

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