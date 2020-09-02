هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 73 ألفا و802 حالة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 73 ألفا و802 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6260 وتعافى 1140 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .
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