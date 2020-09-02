هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 73 ألفا و802 حالة

المصدر: امستردام - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 73 ألفا و802 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6260 وتعافى 1140 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .

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