سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 42 ألف حالة

المصدر: زيورخ - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 42 ألفا و393 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2011 وتعافى 36 ألفا و300 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا .

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