البرازيل تقترب من أربعة ملايين حالة إصابة بكورونا

المصدر: برازيليا - رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البرازيل سجلت 42659 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1215 حالة وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596، حسبما أفادت الوزارة، في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

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