ترودو يكشف عن اتفاقيات لشراء لقاحات «كورونا»

المصدر: أوتاوا - د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أول من أمس، أن كندا وافقت على شراء أكثر من 100 مليون جرعة لقاح ضد مرض «كوفيد - 19» من شركتي نوفافاكس وجونسون آند جونسون.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ترودو صرح للصحافيين في أوتاوا بأن الاتفاقيات ستضمن شراء 76 مليون جرعة لقاح NVX-cov2373 من شركة نوفافاكس، ومقرها ميريلاند، و38 مليون جرعة لقاح AD26.COV2.S من شركة جونسون آند جونسون، ومقرها نيوجيرسي.

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