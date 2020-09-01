رئيس وزراء لبنان المكلف يدعو لإصلاحات فورية

المصدر: بيروت - رويترز

دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أمس، إلى تشكيل حكومة جديدة في وقت قياسي وحث على إجراء إصلاحات فورية كخطوة نحو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتحدث بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وقبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان ضغطه على زعماء لبنان المنقسمين حاسماً للتوصل إلى اتفاق بشأن أديب، سفير بيروت في برلين. وقال أديب بعد تكليفه من قبل الرئيس ميشال عون: «تشرفت بمقابلة الرئيس ميشال عون، وأبلغني قرار السادة النواب في الاستشارات الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وشكرت السادة النواب على ثقتهم». وأضاف «ندعو الله أن يوفقنا في تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، لاسيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين. لا وقت للكلام والوعود والتمنيات». وقال «القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. وسنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وننطلق جميعاً بالتعاون مع المجلس النيابي في إجراء الإصلاحات الأساسية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news