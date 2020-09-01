إيران تسجل 109 حالات وفاة و1642 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن إجمالي عدد إصابات «كورونا»، في إيران، ارتفع ليتجاوز 375 ألف حالة، بعد تسجيل 1642 إصابة جديدة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع ليبلغ 21 ألفاً و571 حالة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولفتت إلى أن 3729 من المصابين بوضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 323 ألفاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ويمثل هذا تراجعاً في أعداد الوفيات والإصابات بإيران، بعد الارتفاعات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، إثر تخفيف التدابير، التي كانت فرضتها البلاد للسيطرة على تفشي «كورونا».

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