بري يدعو إلى «تغيير» النظام الطائفي

المصدر: بيروت - أ ف ب

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، إلى تغيير النظام الطائفي في البلاد، بعدما أظهر انفجار المرفأ المروّع «سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي»، في دعوة تكررت أخيراً على الساحة السياسية.

وقال بري في كلمة ألقاها خلال إحياء ذكرى اختفاء موسى الصدر ورفيقيه «عشية مئوية لبنان الكبير، إن أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عن عناصر الدولة الفاشلة، هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل».

وأضاف «لابدّ بالتالي من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علّة العلل».

ودعا بري الأفرقاء إلى ملاقاته نحو «الدولة المدنية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news