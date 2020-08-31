رئيس ألمانيا: محاولة اقتحام البرلمان «هجوم على ديمقراطيتنا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

استنكر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس «الهجوم غير المحتمل على قلب ديمقراطيتنا»، غداة محاولة اقتحام البرلمان الألماني من قبل متظاهرين من حركة «مناهضة الأقنعة» في برلين.

وتظاهر قرابة 40 ألف شخص احتجاجاً على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم مئات المحتجين، أول من أمس، الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى البرلمان. وتمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى.

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