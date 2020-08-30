السعودية تسجل 910 إصابة جديدة بـ"كورونا"و30 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 314821 حالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1226 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 289667 حالة، فيما تم تسجيل عدد 30 حالة وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 3870 حالة وفاة.

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