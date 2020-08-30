«كورونا».. رصد سلالة متحورة أكثر عدوى في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - رويترز

أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا اليوم الأحد رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الحالات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحد تسجيل 2858 حالة إصابة جديدة، وهو ما يقل عن حصيلة أمس القياسية التي بلغت 3308 حالات لكنه يزيد عن متوسط الأعداد اليومية المسجل خلال الشهر الماضي. ووصل إجمالي الحالات إلى 172053 إصابة وعدد الوفيات إلى 7343.

وقالت هيراواتي سودويو نائبة مدير المعهد لرويترز إن الطفرة دي614جي من الفيروس، «المعدية لكن الأخف تأثيرا»، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

وعُثر أيضا على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير والتي تنتشر في أوروبا والأميركتين، في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

وطالب سياريزال سياريف، اختصاصي الأوبئة بجامعة إندونيسيا، المواطنين بأن يبقوا حذرين حيث أن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية العام.

وأضاف «الوضع خطير... انتقال العدوى محليا خارج حاليا عن السيطرة».

وتابع قائلا إن عدد الحالات التي تُرصد يوميا كان سيصبح أعلى بكثير لو كان بمقدور المختبرات فحص عدد أكبر من العينات يوميا.

وشهدت العاصمة جاكرتا اليوم الأحد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات تخطت الألف، وهو ما ربطته حكومة المدينة بزيادة حركة الناس خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال في منتصف أغسطس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news