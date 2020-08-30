مصادر سورية: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

المصدر: دمشق - د.ب.أ

كشفت مصادر سورية مطلعة في العاصمة دمشق، أن رئيس الوزراء المكلف حسين عرنوس، سيعلن تشكيل حكومته الجديدة اليوم.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسيعلن عنها (اليوم) الأحد على أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء المقبل».

وأضافت المصادر أن «تغيراً واسعاً ربما يطال نصف الحكومة مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية دون تغيير، في حين سيطال التغيير وزارات عديدة أبرزها الزراعة، والاقتصاد، والعدل، والصحة، والإعلام، والمالية، والموارد المائية، والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والإدارة المحلية والنفط والكهرباء، والصناعة والثقافة».

وأوضحت المصادر أن «حكومة عرنوس لن يتجاوز عمرها ثمانية أشهر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل».

ويبلغ عدد وزراء الحكومة السورية 28 وزيراً إضافة إلى أربعة وزراء دولة.

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