وزير الداخلية الهندي يتعافى من «كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت جهات طبية أنه من المنتظر أن يخرج وزير الداخلية الهندي أميت شاه من المستشفى قريباً، حيث يتلقى العلاج ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر معهد عموم الهند للعلوم الطبية في بيان: «لقد تعافى ومن المحتمل أن يخرج في غضون فترة قصيرة».

وكان شاه الذي دخل مستشفى خاصاً في أول أغسطس بعدما جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، قد خرج من المستشفى في 14 من الشهر نفسه، ثم نقل إلى المستشفى الحكومي بعدها بأربعة أيام بعدما اشتكى الإرهاق وآلاماً في الجسم.

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