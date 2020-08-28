شركة «أندر آرمور» تؤخر إطلاق أحذية «بروجيكت روك»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ستؤجل شركة «أندر آرمور» الأميركية إطلاق أحدث أحذيتها للتدريب في الصالات الرياضية «بروجيكت روك»، في أعقاب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء في ولاية ويسكونسن.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن دوين جونسون (ذا روك)، النجم الذي يحمل خط الأحذية اسمه، إن التأخير جاء احتراماً لجاكوب بليك، الذي أطلقت عليه الشرطة النار في كينوشا بولاية ويسكونسن.

يشار إلى أن بطل العالم السابق في المصارعة، وأحد نجوم السينما الأعلى أجراً في العالم، هو واجهة لإحدى أكبر العلامات التجارية لشركة أندر آرمور.

وقالت الشركة: «احتراماً لجاكوب بليك وعائلته، سنقوم بتأجيل إطلاق بروجكت روك 3» والذي كان مقرراً أمس.

يأتي هذا الإعلان بعد تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية ليل الأربعاء، لتركيز الانتباه على إطلاق النار على بليك، ومقتل اثنين من المتظاهرين، والتقاعس عن قضايا العدالة العرقية في الأشهر التي تلت مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وفي مقطع فيديو للحادث مدته 20 ثانية، التقطته كاميرا هاتف محمول، يوم الأحد الماضي، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد بليك وهو يسير حول مركبة، بينما كان شرطيان مسلحان يتبعانه عن كثب. وبدا أن أحد الشرطيين جذب قميص بليك وهو يدخل من باب السيارة، ثم أطلق الشرطيان طلقات عدة على ظهره.

وقال المحامي بن كرومب إن أبناء بليك الثلاثة، وأعمارهم ثلاث وخمس وثماني سنوات، كانوا في السيارة أثناء إطلاق النار عليه.

وأوضح المحامي أن الحادث وقع في حفل عيد ميلاد نجل بليك، البالغ من العمر ثماني سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news