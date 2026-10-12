تشغيل تجريبي لنظام النقل المؤتمت «دبي جلايدوايز» في «بلوواترز»

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت «دبي جلايدوايز»، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على مسارات مخصصة، في خطوة جديدة ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، وتبني تقنيات التنقل المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير خيارات مرنة وفعالة لرحلات الميل الأول والأخير.

ويأتي التشغيل التجريبي امتداداً لاتفاقية التعاون التي وقّعتها الهيئة مع شركة «جلايدوايز»، لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة من هذا النوع في دبي، وتركز مرحلة التشغيل التجريبي على تقييم أداء المركبات والأنظمة التقنية المرتبطة بها في بيئة تشغيلية، والتحقق من جاهزية أنظمة القيادة الذاتية والاستشعار والاتصال والتحكم، ويعتمد نظام «جلايدوايز» على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل بصورة مستقلة عن حركة المرور على مسارات مخصصة وضيقة، باستخدام هياكل إرشادية خفيفة يمكن تنفيذها على مستوى الأرض أو بصورة مرتفعة.

ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات بفاصل زمني يصل إلى أقل من ثانية واحدة، وتراوح سعة المركبة بين أربعة وستة ركاب، وتصل سرعتها التشغيلية إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها التشغيلي إلى 250 كيلومتراً للشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية. ويتميز النظام بقدرة تشغيلية عالية، تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

كما يتميز النظام بكفاءة استثمارية عالية، حيث تصل نسبة خفض التكاليف الرأسمالية إلى 90%، والتكاليف التشغيلية إلى 70% مقارنة بوسائل النقل المشابهة، بما يعزز فرص تطبيق الحلول المبتكرة في مشاريع النقل المستدام، ويدعم تطوير شبكات قابلة للتوسع والتنفيذ، وفق احتياجات التنقل في المناطق المختلفة.

وشهد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، بحضور المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «جلايدوايز» (Glydways)، مارك سيغر، والرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشركة، بليك باربر، عرضاً عن النظام وآلية تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستعراض التقنيات المستخدمة في إدارة حركة المركبات ومراقبة العمليات التشغيلية، وأنظمة الاستشعار والسلامة والتحكم، كما اطلع على مركز التحكم وآلية إدارة العملية التشغيلية وانتقال المركبة على المسار المخصص، والمزايا التي يوفرها النظام في مجال النقل عند الطلب والربط المباشر بين نقاط الانطلاق والوصول.

واستقل الطاير مركبة «دبي جلايدوايز»، التي انطلقت على المسار المحدد في بلوواترز، التابعة لدبي ريتيل، تحت مظلة دبي القابضة، واستغرقت الرحلة خمس دقائق، وذلك إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لـ«دبي جلايدوايز»، الذي سيستمر لمدة أربعة أسابيع.

وقال الطاير إن بدء التشغيل التجريبي لنظام جلايدوايز يمثل خطوة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تبني وتطوير أنظمة التنقل المستقبلية، وتحرص الهيئة على تحويل الابتكارات والتقنيات الواعدة في قطاع النقل إلى تطبيقات عملية، واختبارها وتقييمها في البيئة الحضرية لدبي، ويمثل التشغيل التجريبي مرحلة مهمة لتقييم الجوانب التشغيلية والتقنية للنظام، وقياس قدرته على توفير رحلة تنقل آمنة وسلسة وموثوقة، ودراسة فرص تكامله مع شبكة النقل الجماعي، خصوصاً في رحلات الميل الأول والأخير.