زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى جهود وقائية في مواجهة «كورونا» وإعصار

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون دعا إلى جهود وقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد وإعصار.

وعُقد اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال وسط جائحة تفرض ضغوطاً إضافية على اقتصاد كوريا الشمالية الذي تضرر في الآونة الأخيرة جراء إغلاق الحدود وأضرار الفيضانات. وقالت الوكالة في بيان إن الاجتماع أجرى تقييماً «لبعض أوجه القصور في تطبيق حالة الطوارئ ضد الجائحة لكبح انتشار الفيروس الخبيث».

ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لكن كيم قال الشهر الماضي إنه «قد يتردد أن الفيروس دخل» البلاد وفرض إغلاقاً بعد ورود تقارير عن ظهور أعراض على رجل.

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