لبنان: الإصابات بـ «كورونا» تثير القلق ويجب زيادة طاقة المستشفيات

المصدر: بيروت - رويترز

نقل مسؤول في المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، قوله، أمس، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تثير القلق. وأضاف المسؤول الذي قرأ بياناً للمجلس على شاشة التلفزيون، أن حمد حسن أشار إلى أن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن لبنان يواجه خطر فقدان السيطرة على الوباء.

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