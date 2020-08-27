البحرين تؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

المصدر: المنامة - أ.ف.ب

أكّد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في المنامة، أمس، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده، خلال الاجتماع، على «أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وأشاد الملك بالدور المحوري للإدارة الأميركية وجهودها لدفع عملية السلام، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news