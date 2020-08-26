سورية.. تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا شمال شرق البلاد

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية التابعـة لقسد شمال شرق سورية تسجيل إصابات جديدة ووفاة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الصحة في بيان لها اليوم إنه تم "تسجيل حالة وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 425 حالة، بينها 27 حالة وفاة".

ولم يشر البيان إلى حالات شفاء من المصابين بالفيروس، وتتركز أغلب الإصابات في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سورية.

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